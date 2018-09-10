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Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Rusya'ya 2014 yılında 345 milyon dolar olan ihracatı yeniden bu seviyeye çıkarmak hedefiyle 17-20 Eylül'de Moskova'da düzenlecek World Food Moskow Fuarı'na katılacak.

Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Rusya'ya 2014 yılında 345 milyon dolar olan ihracatı yeniden bu seviyeye çıkarmak hedefiyle 17-20 Eylül'de Moskova'da düzenlecek World Food Moskow Fuarı'na katılacak.
BAİB, 2016 yılı kriziyle ihracatta ciddi bir kaybın yaşandığı Rusya pazarında yeniden eskiye dönmeyi hedefliyor. BAİB, 2017 yılı itibariyle ilişkilerin her geçen gün geliştiği Rusya'da, 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve büyük öneme sahip World Food Moscow Fuarı'na kalabalık bir heyetle katılacak. Moskova'da düzenlecek fuarda, 2014 yılında 345 milyon dolara kadar çıkan ihracatın yeniden bu seviyelere çıkarılması hedefleniyor.
BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın kriz öncesinde bölgeden en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu hatırlattı. Hakkı Bahar, "2014 yılında Batı Akdeniz'den Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Krizle birlikte siyasi ilişkiler gibi ticari ilişkilerde de aksama yaşandı. İlişkilerin normale dönmesinin ardından Rusya'ya olan ihracatımız yeniden artmaya başladı. Geride kalan 8 aylık dönemde Rusya'ya yüzde 140 oranında artışla 76 milyon 716 bin 551 dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.
Moskova'daki fuarın Batı Akdeniz ihracatı için büyük önem taşıdığını kaydeden Bahar, "Rusya'ya olan ihracatımız her geçen gün ciddi oranda artıyor. Bu nedenle World Food Moscow Fuarı'na büyük önem veriyoruz. Fuarda bölgemizin yaş meyve sebze ürünlerinin yanı sıra tüm gıda ürünlerinin tanıtımını yapacağız. Bölgemiz adına önemli iş görüşmelerinin yanı sıra Rusya devlet yetkilileriyle üst düzey görüşmeler de gerçekleştireceğiz. Bu fuar Rusya'nın komşu ülkelerine olan ihracatımız açısında da önemli" dedi.
2018'in 8 ayında yüzde 146 artışla gerçekleşen 76,7 milyon dolarlık ihracatın yıl sonunda 100 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden BAİB Başkanı Bahar, "Rusya'ya olan ihracatımızda asıl artışın 2019 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz. Hedefimiz uçak krizi öncesindeki rakamlara ulaşmak. Bu yıl 100 milyon dolara, 2019 yılında 200 milyon dolara, takip eden yıllarda da daha önce olduğu gibi 300 milyon dolarlı rakamlara ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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