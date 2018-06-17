Rusya'ya ayakkabı ihracatında barkod dönemi

Türkiye'nin ayakkabı ihracatında en büyük pazarı olan Rusya'nın, ülkeye kaçak yolla giren ürünleri kayıt altına almak için girişimlerde bulunduğuna işaret eden Zandar, geçen yıl kürk, abiye ve deri konfeksiyon ürünlerinde barkod uygulamasına geçildiğini, böylelikle ürünün menşei, içeriği ve ülkeye nasıl girdiğinin tespitinin sağlandığını dile getirdi.

Bu rakamla Rusya'nın ayakkabı ihracatında ilk sırada yer aldığını belirten Zandar, Rusya'nın ardından 42 milyon dolarla Irak ve 34 milyon dolarla Almanya'nın geldiğini aktardı.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Rusya'nın ithal ettiği kürk, abiye ve deri konfeksiyon ürünlerinde geçen yıl başlattığı barkod sistemini ayakkabıda da uygulamaya hazırlandığını, Türkiye'den 2 firmanın ürünlerini barkodla ihraç etmeye başladığını belirtti.

Zandar, ayakkabı ithalatında da aynı sistemi hayata geçirmek isteyen Rus hükümetinin denemelere başladığını, 2 Türk ihracatçısının pilot uygulamaya dahil edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Rusya'nın bavul ticaretinden yıllık 1,8 milyar dolar kaybı olduğu belirtiliyor. Bu büyük kaybın önüne geçebilmek için barkod sistemini ayakkabıda da devreye sokmak istiyorlar. Bu uygulama geçen sene kürk, abiye ve deri konfeksiyonda başlamıştı. Amaç, mümkün mertebe gelen ürünün kimden geldiğini, ne kadar geldiğini kontrol altında tutabilmek, bavul ticaretinin önüne geçebilmek. Barkod sistemi, Türk ayakkabı ihracatçısını zorlamayacak."

- İhracat yaza hızlı girdi

Türkiye'nin yılın 5 aylık döneminde ayakkabı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 442 milyon dolara ulaştığını belirten Zandar, ihracatta mevsimsel geçişlerin çok etkili olduğuna işaret etti.

Zandar, "Avrupa genelinde zor bir kış dönemi geçti. Bu nedenle satışlarda hedeflediğimiz artış olmadı. Ancak benim sektör temsilcilerinden aldığım bilgilere göre yazlık ayakkabı satışları çok iyi gidiyor. 2019'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

