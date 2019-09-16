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Rusya'ya balık ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan balık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 58 milyon 689 bin 101 dolara ulaştı - Dış satımda ikinci sırada yer alan Rize, yüzde 703'lük oranla ihracat payını en çok artıran il oldu - Rize'den bu dönemde Rusya'ya 15 milyon 782 bin 945 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yılın 8 aylık döneminde 58 milyon 689 bin 101 dolarlık balık ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 12 bin 925 ton balık ihraç edilerek 58 milyon 689 bin 101 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya Federasyonu'na 8 bin 873 tonluk balık ihracatından 42 milyon 66 bin 977 dolar kazanılmıştı. Böylece ülkeden yapılan balık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 46, değerde de yüzde 40 arttı.

- İhracat potansiyelini en çok artıran il Rize

Söz konusu dönemde dış satımda ikinci sırada yer alan Rize, Rusya'ya balık ihracatını en çok artıran il oldu.

Rize'den de bu dönemde söz konusu ülkeye 2 bin 738 ton balık ihracatı karşılığında 15 milyon 782 bin 945 dolar gelir elde edildi.

Kentten geçen yıl ise Rusya Federasyonu'na 334 ton balık ihraç edilerek 1 milyon 965 bin 778 dolar kazanılmıştı. Böylece Rize'den Rusya'ya yapılan balık ihracatı da miktarda yüzde 720, değerde de yüzde 703 arttı.

Öte yandan, Rusya Federasyonu'na en fazla balık ihraç eden il Muğla oldu. Söz konusu ilden ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 4 bin 638 ton balık ihraç edilerek 19 milyon 723 bin 416 dolar gelir sağlandı.

- "Karadeniz somonu Rusya'da büyük beğeni alıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yapılan balık ihracatında Rize'nin ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Rize'den Rusya'ya Karadeniz somonu ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, "Rusya Federasyonu'na ülkemizden dondurulmuş levrek, dondurulmuş çupra ve dondurulmuş Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştirilmektedir. Rize'den ihraç edilen Karadeniz somonu tamamen bölgemizde, denizdeki kafeslerde yetiştirilerek işlenmektedir." dedi.

Kalyoncu, Rize'den Rusya'ya yapılan balık ihracatının da rekor düzeyde arttığına işaret ederek, "Karadeniz somonu Rusya'da büyük beğeni alıyor. Kalite ve lezzet bakımından Rus tüketicilerin en çok tercih ettiği Karadeniz somonunun Rusya pazarında yakaladığı pazar payının önümüzdeki dönemde daha üst noktalara ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balık ihracatı DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Rusya Federasyonu Trabzon

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