Rusya'ya domates ihracatı 5'e katlandı

Ürün verimliğinin geçen yıla göre düştüğüne işaret eden Uçak, yakın zamanda çekirdekli meyvelerin toplanmaya başlanmasıyla meyve ihracatında da artış yaşanacağını aktardı.

Buna rağmen ihracatta artış olduğunu vurgulayan Uçak, meyve sebze ihracatında taleplere yetişemediklerini dile getirdi.

Türkiye, Rusya'ya 2018'in ocak-mart döneminde 9 milyon 297 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'ya ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 411 artarak 47 milyon 521 bin dolara yükseldi. Rusya'yı Romanya ve Bulgaristan izledi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 53 ülkeye yaptığı domates ihracatından 292 milyon dolarlık gelir elde etti.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı ocak-mart döneminde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 411 artarak 47 milyon 521 bin dolara çıktı.

Rusya'nın yaş meyve sebzede geleneksel pazar olduğuna değinen Uçak, "Yaklaşık bir sene ürün gönderememiştik. Bu pazarda hızlı toparlandık. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece domateste değil bütün ürünlerin ihracatını artırmak istiyoruz. Girmediğimiz ülkelere girmeye çalışıyoruz. Fuarlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz, ürünlerimizi tanıtmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

- Hedef Uzak Doğu

Rusya, Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerindeki ihracatın yanına yıllardır Uzak Doğu pazarını da eklemek istediklerinin altını çizen Uçak, "Bu bölgeye ihracatımız belli bir noktaya gelmiş olsa da hala istenilen seviyede değil. Özellikle Çin pazarına girmeyi arzuluyoruz. 9 firmamızın Çin'e ihracat için izni var. Bazı prosedürleri aşamadık. Yakında bir heyetle Çin’e gitmeyi düşünüyoruz." dedi.

İhracatta geri dönen ürünlerin son yıllarda çok ciddi düşüş gösterdiğine işaret eden Uçak, bunun en büyük nedeninin denetimler ve cezaların caydırıcılığı olduğunu vurguladı.

Uçak, ihracatın iç piyasada sebze meyve fiyatlarına doğrudan bir etkisi olmadığını belirterek, fiyatlardaki artışın en büyük nedeninin hava şartları olduğunu aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçak, "Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin sadece iç pazara değil ihracata da etkisi olacaktır. Bunun yüzde 50'sinin de ihracata katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

