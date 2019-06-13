Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın beş aylık döneminde 314 bin 66 tonluk yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilerek 229 milyon 868 bin 717 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatta domates ilk sırada yer aldı. Türkiye'den bu dönemde Rusya'ya 68 bin 414 ton domates ihraç edilerek, karşılığında da 62 milyon 465 bin 273 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 24 bin 310 ton domates ihracatından 20 milyon 801 bin 867 dolar kazanılmıştı. Böylece Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 181, değerde ise yüzde 200 arttı.

Trabzon'dan da Rusya'ya yılın ocak-mayıs döneminde 15 bin 224 ton domates satılarak 13 milyon 854 bin 750 dolar gelir elde edildi.

Kentten geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 4 bin 263 ton domates ihraç edilmiş, 3 milyon 479 bin 200 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Trabzon'dan Rusya'ya yapılan domates ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 257, değerde yüzde 298 artış gösterdi.