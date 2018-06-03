Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Rusya'ya 2017'nin ocak-mayıs döneminde 872 milyon 943 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara yükseldi.

İhracatta gözlenen yüzde 61,4'lük yükselişte, 2015 sonlarında ortaya çıkan diplomatik sorunların aşılması ve ticari ilişkilerdeki pozitif gelişmeler etkili oldu.

Yılın ilk 5 ayında Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın büyüklüğü açısından 263 milyon 628 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 195 milyon 899 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Bu dönemde Rusya'ya 156,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamülleri, 117,4 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon, 110,2 milyon dolarlık deri ve deri mamülleri, 109,2 milyon dolarlık da makine aksamı ve siparişleri ihracı gerçekleşti.