FİNANS

Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Diplomatik ilişkilerdeki pozitif gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen Rusya'ya ihracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1,4 milyar dolara ulaşırken, bu rakam yüzde 61,4'lük artışa işaret etti - Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın büyüklüğü açısından 263,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 196 milyon dolarla otomotiv endüstrisi izledi - Yaş meyve ve sebze sektörü, dış satımını ikiye katlayarak miktar bazında ihracat artışında da başı çekti

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Rusya'ya 2017'nin ocak-mayıs döneminde 872 milyon 943 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara yükseldi.

İhracatta gözlenen yüzde 61,4'lük yükselişte, 2015 sonlarında ortaya çıkan diplomatik sorunların aşılması ve ticari ilişkilerdeki pozitif gelişmeler etkili oldu.

Yılın ilk 5 ayında Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın büyüklüğü açısından 263 milyon 628 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 195 milyon 899 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Bu dönemde Rusya'ya 156,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamülleri, 117,4 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon, 110,2 milyon dolarlık deri ve deri mamülleri, 109,2 milyon dolarlık da makine aksamı ve siparişleri ihracı gerçekleşti.

Böylece ilk 5 ayda 6 sektörün Rusya'ya ihracatı, 100 milyon doları aştı.

\

- En fazla ihracat artışı süs bitkileri sektöründe

Rusya'ya, bu yılın ocak-mayıs döneminde 27 sektör tarafından ürün ihracı gerçekleşti. Söz konusu sektörlerden 22'si, ihracatını bir önceki yıla kıyasla artırmayı başardı. Tütün, diğer sanayi ürünleri, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamüller ile çelik ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı gerileyen sektörler olarak sıralandı.

En hızlı düşüş yüzde 75,5'le tütünde yaşanırken, söz konusu sektörün ihracatı geçen yılın ocak-mayıs döneminde bulunduğu 3 milyon 597 bin dolar seviyesinden, bu yılın aynı sürecinde 950 bin dolara geriledi.

İhracat düşüşünde tütünü; yüzde 73,6 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 27,5'le mücevher, yüzde 16,5'le su ürünleri ve hayvansal mamüller, yüzde 16,5'le de çelik sektörleri takip etti.

Söz konusu dönemde Rusya'ya ihracat artışında ise gemi ve yat başı çekti. Söz konusu sektörün ihracatı geçen yılın 5 ayında 27 bin dolar iken, bu yılın ocak-mayıs döneminde 520 bin dolara yükseldi. Bu da sektörün dış satımını 19 katına çıkardığına işaret etti.

İhracat artışında gemi ve yatı, yüzde 288,3'le süs bitkileri ve mamülleri, yüzde 234,5'le halı, yüzde 217,4'le tekstil, yüzde 157,6'yla da zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.

\

- Yaş meyve ve sebze, miktarsal artışta zirvede

Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı, geçen yılın ilk 5 ayında gerçekleşen 123,7 milyon dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde 139,9 milyon dolar artırarak 263,6 milyon dolara çıkarmayı başardı. Sektör böylece dış satımını neredeyse ikiye katlarken, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat miktarına yön veren majör sektör olarak kayıtlara geçti.

Miktarsal olarak ihracat artışında yaş meyve ve sebzenin ardından 81,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gelirken, 53,5 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, 2017 ve 2018'in ocak-mayıs dönemleri itibarıyla sektörlere göre Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle:

SEKTÖR (BİN DOLAR)Ocak-Mayıs 2017Ocak-Mayıs 2018Fark (%) Çelik25.69524.971-2,8 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri13.80427.15096,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 33.52062.28785,8 Deri ve Deri Mamulleri 61.548110.20879,1 Diğer Sanayi Ürünleri3.597950-73,6 Elektrik Elektronik ve Hizmet47.79860.91927,5 Fındık ve Mamulleri 8.19613.73567,6 Gemi ve Yat275201.817,7 Halı 1.1203.748234,5 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 73.303117.43760,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 23.75132.91938,6 İklimlendirme Sanayii39.09657.21546,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 112.349156.47839,3 Kuru Meyve ve Mamulleri 8.47212.18143,8 Madencilik Ürünleri15.06518.00919,5 Makine ve Aksamları71.629109.24252,5 Meyve Sebze Mamulleri 2.2044.31195,6 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri10.81716.54653,0 Mücevher15.76911.431-27,5 Otomotiv Endüstrisi114.768195.89970,7 Savunma ve Havacılık Sanayii2.2323.10739,2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller29.74724.852-16,5 Süs Bitkileri ve Mam.98380288,3 Tekstil ve Hammaddeleri24.59678.066217,4 Tütün 9.9142.425-75,5 Yaş Meyve ve Sebze 123.738263.628113,1 Zeytin ve Zeytinyağı 89229157,6TOPLAM RUSYA872.9431.408.84461,4 TOPLAM ÜLKE63.107.60968.985.233

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatifZeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif
Türkiye'nin en modern borsa kompleksiTürkiye'nin en modern borsa kompleksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat TİM Yaş meyve ve sebze

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.