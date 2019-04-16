Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı 147 milyon doları aşarken, ürün bazında bu ülkeye en çok domates, mandarin ve limon gönderildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya 219 bin 145 ton yaş meyve sebze satılarak, karşılığında 147 milyon 28 bin 391 dolar gelir elde edildi.

Ürün bazında değerlendirildiğinde bu ülkeye ihracatın yüzde 72,5'lik kısmını domates, mandarin ve limon oluşturdu.

Yılın ilk 3 ayında Rusya'ya 47 milyon 521 bin 795 dolar karşılığında 50 bin 828 ton domates satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 850 ton domates ihracatına karşılık 9 milyon 297 bin 135 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya domates dış satımı miktar bakımından yüzde 416, değer bakımından da yüzde 411 arttı.

Bu dönemde Rusya'ya 59 bin 725 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 549 bin 324 dolar, 44 bin 526 ton limon karşılığında da 25 milyon 577 bin 817 dolar döviz girdiği sağlandı.