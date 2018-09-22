FİNANS

"Rusya'ya ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Rusya, 2011-2013 yıllarında tekstilde 1 milyar dolar ihracat barajını aştığımız ilk ve tek ülkeydi. Fuarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracatı yine 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuarlar aracılığıyla Rusya'ya olan sektör ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UTİB, 8 yıldır milli katılım organizasyonu düzenlediği Heimtextil Rusya Fuarı'na bu yıl, 26 firmayla katıldı. Moskova Crocus Expo'da gerçekleştirilen fuarda sergilenen Türk tekstil ürünleri, büyük ilgi gördü.

Hindistan, Çin, Fransa, Kazakistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Polonya, İtalya, Japonya, Avusturya, Özbekistan ve Moldova gibi ülkelerin katıldığı fuarda Türkiye, bin 500 metrekarelik alanla fuardaki en büyük pavyonda ürünlerini tanıttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 144 milyon nüfusu ile Rusya'nın Türk tekstil ihracatı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Rusya pazarında üretim kalitesi ve kaliteyi uzun süre korumanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Engin, "Türk tekstili, yüksek ürün kalitesiyle Rusya'nın vazgeçilmezi oldu. Fuarda Türk firmalarına gösterilen ilgiden de bunu net olarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Rusya'ya ev tekstili ihracatının 2018 yılının 8 aylık döneminde, 24,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Engin, şunları kaydetti:

"Rusya, bu dönemde ülkemizin en fazla ev tekstili ihracatı yaptığı 19. ülke. Birlik olarak, 2018'in ilk 8 ayında Rusya'ya ev tekstili sektöründe 6,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ev tekstili ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 156 artış kaydedildi. Rusya, UTİB olarak ev tekstilinde en fazla ihracat yaptığımız 16. ülke. Rusya, Türk tekstil sektörünün en fazla ihracat yaptığı 13. ülke. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat 132,3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde UTİB'in Rusya'ya tekstil ihracatı, yüzde 126 artış ile 12,6 milyon dolar oldu. Rusya, Türkiye'nin toplam tekstil ihracatında 2007'den 2013 sonuna kadar bir numaralı pazar konumundaydı. 2014 ve 2015 yıllarında ise İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini aldı."

Engin, sektörün hedeflerine de değinerek, "Rusya, 2011-2013 yıllarında tekstilde 1 milyar dolar ihracat barajını aştığımız ilk ve tek ülkeydi. Fuarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracatı yine 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Heimtextil Rusya Fuarı UTİB

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