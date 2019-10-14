FİNANS

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı kazandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Karadeniz'den Rusya'ya ocak-eylül döneminde 83 milyon 889 bin 335 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Karadeniz'den yılın 9 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 83 milyon 889 bin 335 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ocak-eylül döneminde Rusya'ya 101 bin 883 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 83 milyon 889 bin 335 dolar gelir sağlandı. Şeftali, domates, üzüm, mandarin ve limon, söz konusu ülkeye en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün oldu.

Karadeniz'den Rusya'ya yılın 9 aylık döneminde şeftali ihracatından 14 milyon 946 bin 182, domates ihracatından 14 milyon 331 bin 185, üzüm ihracatından 13 milyon 939 bin 190, mandarin ihracatından 10 milyon 287 bin 22 ve limon ihracatından da 6 milyon 489 bin 517 dolar elde edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin yaş meyve sebze ihracatını pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Bölgeden Rusya'ya yaş meyve sebze olarak 27 kalemden ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracattan da 83 milyon 889 bin 335 dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

Kalyoncu, yıl sonuna doğru ihracat rakamlarının çok daha iyi seviyeye gelmesini beklediklerine işaret ederek, DKİB olarak ihracat potansiyelini artırmak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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DKİB DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ihracat Trabzon

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