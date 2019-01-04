Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi

ANKARA (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY – Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün geçen yılı hazırlıklar ve izin süreçleri ile geçirdiğini belirterek, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.

Ataseven, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün 2019 vizyonu ve beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılın sektörün 2020'deki çerçevesine yönelik çalışmalarla yoğun geçeceğini söyledi.

Bu yıl da sektörde yüksek performans beklendiğini aktaran Ataseven, "Geçtiğimiz yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalar proje finans maliyetlerini artırdı. Fakat dalgalanmalara rağmen rüzgar sektörü ve rüzgar sanayisi büyümeyi sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Rüzgar yatırımcısının belirsizlik gördüğü alanlarda riske girmek istemediğini, yeni adımlar atarken daha temkinli ve dikkatli olmaya gayret ettiğini belirten Ataseven, şu bilgileri aktardı: