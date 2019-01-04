FİNANS

Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven: - "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar" - "Geçtiğimiz yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalar proje finans maliyetlerini artırdı. Fakat dalgalanmalara rağmen rüzgar sektörü ve rüzgar sanayisi büyümeyi sürdürdü" - "2020 yılı sonrası için inşaat izinleri ile ilgili süreçlerin standart hale getirilmesini, kısaltılıp basitleştirilmesini, son yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte artan finans maliyetlerini azaltacak özel fonların sağlanmasını da istiyoruz"

ANKARA (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY – Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün geçen yılı hazırlıklar ve izin süreçleri ile geçirdiğini belirterek, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.

Ataseven, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün 2019 vizyonu ve beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılın sektörün 2020'deki çerçevesine yönelik çalışmalarla yoğun geçeceğini söyledi.

Bu yıl da sektörde yüksek performans beklendiğini aktaran Ataseven, "Geçtiğimiz yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalar proje finans maliyetlerini artırdı. Fakat dalgalanmalara rağmen rüzgar sektörü ve rüzgar sanayisi büyümeyi sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Rüzgar yatırımcısının belirsizlik gördüğü alanlarda riske girmek istemediğini, yeni adımlar atarken daha temkinli ve dikkatli olmaya gayret ettiğini belirten Ataseven, şu bilgileri aktardı:

"Rüzgar sektörü için 2018 yılının hazırlıklar ve izin süreçleri ile geçti. 2017 yılında yapılan yarışmaları kazanan projelerin ön lisans ve inşaat izin süreçleri tamamlanma sürecine girdi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 1 projesinin nihai alanları 29 Eylül’de resmen ilan edildi. Gelinen noktada 406 megavat Kırklareli'nde, 294 megavat Edirne’de, 160 megavat ve 90 megavat olarak iki ayrı alanda Sivas’ta ve 50 megavat Eskişehir’de proje sahaları netleştirildi. Ön lisans ocak sonuna doğru verilir diye düşünüyoruz. Sonrasında 24 ay içinde izinler alınacak ve lisanslama sürecine geçilecek. Her bir projenin 36 aylık süre içinde işletmeye alınması bekleniyor."

- Rüzgar enerjisi sektörünün beklentileri

Ataseven, geçen yılın ilk yarısında 140 megavatlık santrallerin işletmeye alındığını, ikinci yarısında veriler netleşmemekle birlikte 300 megavatlık santralin devreye girmesinin beklendiğini kaydetti.

Geçen yıl toplamda 400-450 megavatlık bir santralin işletmeye alınacağını düşündüklerini aktaran Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Ataseven, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye girecek tesislerin, devreye alındıktan sonra 10 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanabileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Firmalar bu durumdan dolayı yıl boyunca projeleri hızla tamamlamaya ve YEKDEM’e girmeye odaklanacak. Tabi 2018’de yaşanan ekonomik çalkantılar, Türkiye’deki finans maliyetlerini arttırdığından, bazı projeler zorlanabilir. Yine de çoğu projenin 2020 sürecini yakalayacağını düşünüyoruz. 2020 yılı sonrası düzenlemelerini ve ihale takviminin netleştirilmesini de bekliyoruz. Ayrıca 2020 sonrası inşaat izinleri ile ilgili süreçlerin standart hale getirilmesini, kısaltılıp basitleştirilmesini, son yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte artan finans maliyetlerini azaltacak özel fonların sağlanmasını da istiyoruz. Kısacası rüzgar sektörü olarak 2019 yılından beklentimiz büyük."

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Rüzgar Enerjisi TUREB TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven

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