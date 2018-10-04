Rüzgar enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihaleleri yapılacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam bin megavatlık kapasitenin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250'şer megavat olmak üzere 4 ayrı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin sektör görüşüne açılan YEKA Rüzgar Enerjisi Santrali (YEKA RES-2) taslak şartnamesinden derlediği bilgilere göre, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilmesi planlanan ihaleler için kilovatsaat başı tavan fiyatı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Rüzgar türbinlerinin tamamının güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücünün 3 megavat olması gereken ihalelerde, santralde kullanılacak türbinin toplam yerlilik oranının ise en az yüzde 55 olması şartı aranıyor.

Söz konusu kapsamda Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde 250'şer megavatlık 4 ayrı YEKA ihalesiyle toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.