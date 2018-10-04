FİNANS

Rüzgar enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihaleleri yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması amacıyla başlatılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine bir yenisinin daha eklenmesi planlanıyor - Rüzgar enerjisinde dört ayrı bölge için 250'şer megavat olmak üzere dört ayrı ihale yapılarak bin megavatlık kapasite oluşturulması amaçlanıyor - Rüzgar türbininin toplam yerlilik oranının en az yüzde 55 olması öngörülen projeler için Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgeleri öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam bin megavatlık kapasitenin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250'şer megavat olmak üzere 4 ayrı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin sektör görüşüne açılan YEKA Rüzgar Enerjisi Santrali (YEKA RES-2) taslak şartnamesinden derlediği bilgilere göre, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilmesi planlanan ihaleler için kilovatsaat başı tavan fiyatı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Rüzgar türbinlerinin tamamının güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücünün 3 megavat olması gereken ihalelerde, santralde kullanılacak türbinin toplam yerlilik oranının ise en az yüzde 55 olması şartı aranıyor.

Söz konusu kapsamda Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde 250'şer megavatlık 4 ayrı YEKA ihalesiyle toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

Her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES'lerin toplam gücünün tahsis edilen 250 megavatlık kapasitenin yüzde 70'inden az olmaması gerekirken, Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsisi (YMKT) yöntemiyle yapılacak ihaleyi kazanan firmaya, söz konusu kapasitenin yüzde 30 fazlası olan 325 megavata kadar aday YEKA önerebilme hakkı tanınıyor.

Kazanan firma için, elektrik alım süresinin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıl geçerli olması, lisans süresinin de sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 49 yıl olması planlanıyor.

Bu yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanan ihaleler için, şartnamenin son halinin yayınlanarak kesin tarihlerin ilan edilmesi bekleniyor.

- Deniz üstü YEKA'da teklifler 23 Ekim'de

Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak Kırklareli-Tekirdağ-Edirne bağlantı bölgelerinde toplamda 1,200 megavat deniz üstü (offshore) RES kurulacağı ilan edilmişti.

Türkiye'nin ilk offshore rüzgar projesi için son teklifler 23 Ekim'e kadar alınırken, bu projenin yatırımının 3 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, Türkiye'de ilk YEKA RES-1 ihalesi geçen yıl ağustosta gerçekleştirilmiş ve kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten açıldığı ihalede en iyi teklif kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent olmuştu.

YEKA RES-1 kapsamındaki bin megavatlık kapasitenin kurulacağı sahalar Sivas, Edirne, Kırklareli ve Eskişehir olarak 29 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu santrallerin yatırımının da 1 milyar dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Rüzgar Enerjisi Rüzgar YEKA-2 YEKA yenilenebilir enerji

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