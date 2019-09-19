FİNANS

Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ülke Enerji'nin Türkiye'deki rüzgar türbinleri insansız hava araçlarıyla (İHA) incelenecek

Ülke Enerji'nin Türkiye'deki Nordex/Acciona rüzgar türbinlerinin kanat incelemeleri İHA ile yaptırılacak.

Ülke Enerji'den yapılan açıklamada, İHA teknolojisinde öncü olan Sulzer Schmid şirketi ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Nordex/Acciona rüzgar türbinleri ile donatılmış şirketin üç santralinde kanat incelemelerinin tamalandığı ifade edilen açıklamada, İHA'larla daha fazla kanat incelemesi gerçekleştirmek için harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, şimdiye kadar denetimleri başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Bu, Türkiye'de yüksek kaliteli insansız hava aracı denetimlerinin rüzgar enerjisi pazarında benimsenmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nordex/Acciona Türkiye Servis Müdürü Ferit Yeşilay da İHA teknolojisinin rüzgar türbini denetimlerinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Ülke Enerji ve Sulzer Schmid uzmanlığıyla, piyasadaki en dinamik denetim çözümüne eriştiğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nordex/Acciona Rüzgar Türbini Ülke Enerji

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