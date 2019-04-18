Rüzgar YEKA-2 ihalesine 9 şirket başvurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplam bin megavat kapasiteli dört farklı bölge için yapacağı İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu.

Bakanlıkta düzenlenen "YEKA RES-2 Yarışma Başvuru Dosyalarının İncelenmesi Toplantısı"nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ihaleye katılmak için başvuran şirketleri açıkladı.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek. Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tarihi daha sonra duyurulacak ihale, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak.

İhaleye girecek şirketler her bölge için fiyat teklifi sunacak. YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

İhaleye katılmak için başvuruda bulunan 9 şirketin bölgelere göre dağılımı şöyle: