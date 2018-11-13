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Rüzgar YEKA için ön lisans başvurusu tamam

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ, geçen yıl ihalesini kazandığı rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ön lisans başvurusunda bulundu - Toplam 5 ayrı bölgede kurulacak bin megavatlık santral için 5 ayrı ön lisans başvurusu yapılırken, kapasite Kırklareli'de 406, Edirne'de 294, Sivas-Kangal'da 160, Sivas-Gürün'de 90 ve Eskişehir'de 50 megavat olacak şekilde kurulacak - Siemens'in 2019 Aralık ayına kadar İzmir'de kurması gereken türbin fabrikasının faaliyete geçmesinin ardından konsorsiyum lisans başvurusunda bulunabilecek - EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "Özel sektör, lisans sürecinde olduğu gibi YEKA sürecinde de ülkemize yatırımların artması konusunda ne kadar hazır olduğunu bizlere gösterdi"

İSTANBUL/ANKARA - NURAN ERKUL KAYA/MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ tarafından rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında Kırklareli'de 406, Edirne'de 294, Sivas-Kangal'da 160, Sivas-Gürün'de 90 ve Eskişehir'de 50 megavatlık santral kurmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 5 ayrı ön lisans başvurusu yapıldı.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, şirket, son başvuru tarihi 14 Kasım 2018 olan YEKA ön lisans projesi için 13 Kasım'da müracaatını tamamladı.

Söz konusu başvuru, 5 ayrı ön lisans için yapılırken, konsorsiyumun rüzgar YEKA projesi kapsamında bin megavatlık kapasiteyi oluşturacağı alanlar da netleşti.

Buna göre, konsorsiyum tarafından Kırklareli'de 406, Edirne'de 294, Sivas-Kangal'da 160, Sivas-Gürün'de 90 ve Eskişehir'de 50 megavat olmak üzere toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali kurulacak.

- İzmir'e türbin fabrikası

EPDK kurul kararıyla ön lisansın kabulünün yapılmasının ardından, ihaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Siemens'in, 2019 Aralık ayına kadar İzmir'de türbin fabrikasını kurması gerekecek. Fabrikada üretim başladığı andan itibaren türbinler dikilerek elektrik üretimi yapılacak, ayrıca lisans başvurusu gerçekleştirilecek.

Böylece, fabrikanın devreye girmesini takip eden 36 ay içinde bin megavatlık kapasite kurulmuş olacak.

Yatırım tutarı bir milyar doları aşan proje için yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla görüşmeler sürerken, proje için 700-800 milyon dolarlık kredi kullanılması amaçlanıyor. Söz konusu finansman temininin 2019'un ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

- "Özel sektör sorumluluk almaya hazır"

Ön lisans başvurusunu AA muhabirine değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli yerlerine yayılan bin megavatlık proje için ön lisans başvuru sürecinin tamamlandığını söyledi.

Ön lisans başvuru dosyalarının tamamlanması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Özel sektör, lisans sürecinde olduğu gibi YEKA sürecinde de ülkemize yatırımların artması konusunda ne kadar hazır olduğunu bizlere gösterdi. Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Rüzgar YEKA ihalesi geçen yıl ağustos ayında yapılmış, Kalyon-Siemens-Türkerler konsorsiyumu kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en iyi teklifin sahibi olmuştu. Rüzgar YEKA kapsamında kurulacak santralde kullanılacak ekipmanlarda yüzde 65 yerlilik oranı hedeflenmiş ve fabrika kurulumu ve işletilmesinde yüzde 90 yerli, Ar-Ge'de de yüzde 80 yerli istihdam şartı konulmuştu.

Konsorsiyum, ihalenin ardından şubat ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile rüzgar YEKA kullanım hakkı sözleşmesi imzalamış, böylece konsorsiyumun 15 yıllık alım garanti süresi başlamıştı.

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