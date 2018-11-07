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Rüzgar YEKA ihalesinde tavan fiyat belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için yapılacak yarışmalarda başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak belirlendi

Rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için düzenlenecek yarışmalarda, başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak.

Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.
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- Başvurularda 7 Mart son tarih

Her bir yarışma için şartname bedeli 5 bin lira olacak ve bu bedeller iade edilmeyecek.

Yarışmaya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 2 milyon 500 bin dolar tutarında teminat mektubu idareye sunulacak.

Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında, 12 milyon 500 bin dolar tutarında 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir teminat mektubu idareye sunulacak.

Başvurular, 7 Mart Perşembe saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki adresine elden teslim edilecek. Yarışmaların yeri, tarihi ve saati ise yarışmaya katılacaklara idare tarafından bildirilecek.

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YEKA Aydın balikesir çanakkale muğla Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

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