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Rüzgar YEKA'da türbin yatırımı İzmir'e

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Rüzgar YEKA ihalesini kazanan konsorsiyumdan Siemens - Gamesa, yaklaşık 70 milyon avroluk rüzgar türbini fabrikasını İzmir'e kuracak - Yaklaşık 150 kişinin istihdam edileceği fabrikada çalışmalar ağustos ayı içinde başlayacak, gelecek yıl kasımda üretime geçilecek - ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever: - "Rüzgar türbini imalatında yaklaşık 3 bin parça kullanılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 80'ini yan sanayiden temin ediliyor. Bizim sanayicimiz için çok önemli bir yan sanayi olma fırsatı var"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan konsorsiyumda yer alan Siemens Gamesa, yaklaşık 70 milyon avroluk rüzgar türbini fabrikası yatırımını İzmir'in Aliağa ilçesine kuracak.

AA muhabirinin Siemens Gamesa yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü YEKA projesinde ihaleyi kazanarak rüzgar enerjisi türbini yatırımını hayata geçirmeye hazırlanan şirket, yer arayışı konusundaki çalışmalarını tamamlandı.

Şirket, yaklaşık 150 kişinin istihdam edileceği fabrika için Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ni (ALOSBİ) tercih etti.

ALOSBİ'den 40 bin metrekarelik arazi satın alan Siemens Gamesa'nın fabrika için çalışmalara bu ay ve 2019 yılı kasım ayında da üretime başlayacağı belirtildi.

Şirketin Aliağa'daki yatırımının yaklaşık 70 milyon avroya mal olacağı da öğrenildi.

- "Dünya için üretecekler"

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siemens-Gamesa'nın İzmir'e yapacağı yatırıma sadece istihdam penceresinden bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Vatansever, "Rüzgar türbini imalatında yaklaşık 3 bin parça kullanılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 80'i yan sanayiden temin ediliyor. Bizim için çok önemli bir yan sanayi olma fırsatı var. Ayrıca bu yatırım Çandarlı Limanı'nın yapım sürecini de hızlandıracaktır. Sadece Türkiye için değil dünyanın dört bir yanına türbin üretimi yapılacak. Dolayısıyla ihracata da etkisi olacak." diye konuştu.

Vatansever, rüzgar türbini yatırımıyla Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatında artış yaşanacağını dile getirdi.

Enerji sektöründeki büyük firmalarla çalışma kültürünü benimseyip bu işi öğrenmelerinin önemine değinen Vatansever, "Devletin özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki yerli ekipman üretenlere 5. bölge teşviği konusunu gündeme getirmesi lazım. Bunun yalnızca büyük firmalara değil yan sanayimize de verilmesini talep ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen rüzgar enerjisi YEKA ihalesine dünyanın en büyük türbin üreticilerinin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum katılmış ve ihaleyi kilovatsaat başına 3,48 dolar/sent ile en düşük teklifi Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu kazanmıştı. Konsorsiyumun sözleşme kapsamında 1 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.

Ekipman ve teknolojide en az yüzde 65 yerlilik şartı taşıyan YEKA projesi çerçevesinde, toplam bin megavatlık rüzgar santrali kurulması planlanıyor.

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Rüzgar Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Siemens - Gamesa YEKA

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