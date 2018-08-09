Rüzgar YEKA'da türbin yatırımı İzmir'e

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siemens-Gamesa'nın İzmir'e yapacağı yatırıma sadece istihdam penceresinden bakılmaması gerektiğini vurguladı.

ALOSBİ'den 40 bin metrekarelik arazi satın alan Siemens Gamesa'nın fabrika için çalışmalara bu ay ve 2019 yılı kasım ayında da üretime başlayacağı belirtildi.

Vatansever, "Rüzgar türbini imalatında yaklaşık 3 bin parça kullanılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 80'i yan sanayiden temin ediliyor. Bizim için çok önemli bir yan sanayi olma fırsatı var. Ayrıca bu yatırım Çandarlı Limanı'nın yapım sürecini de hızlandıracaktır. Sadece Türkiye için değil dünyanın dört bir yanına türbin üretimi yapılacak. Dolayısıyla ihracata da etkisi olacak." diye konuştu.

Vatansever, rüzgar türbini yatırımıyla Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatında artış yaşanacağını dile getirdi.

Enerji sektöründeki büyük firmalarla çalışma kültürünü benimseyip bu işi öğrenmelerinin önemine değinen Vatansever, "Devletin özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki yerli ekipman üretenlere 5. bölge teşviği konusunu gündeme getirmesi lazım. Bunun yalnızca büyük firmalara değil yan sanayimize de verilmesini talep ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen rüzgar enerjisi YEKA ihalesine dünyanın en büyük türbin üreticilerinin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum katılmış ve ihaleyi kilovatsaat başına 3,48 dolar/sent ile en düşük teklifi Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu kazanmıştı. Konsorsiyumun sözleşme kapsamında 1 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.

Ekipman ve teknolojide en az yüzde 65 yerlilik şartı taşıyan YEKA projesi çerçevesinde, toplam bin megavatlık rüzgar santrali kurulması planlanıyor.

