Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin arzu edilen seviyede hayata geçirilmesi için uygulanan YEKDEM'in yatırımcı ve finans kuruluşları için öngörülebilirliği artırdığını ifade eden Yıldırım, "Sektöre yerli, yabancı birçok şirket tarafından 50 milyar dolara yakın yatırım yapılmış ve finans kuruluşları tarafından yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği verilmiştir." diye konuştu.

ANKARA (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) Hakan Yıldırım, sürdürülebilir ve finanse edilebilir rüzgar yatırımları için teşvikte bir çıpa fiyatın gerekli olduğunu belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. Teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finans maliyetlerini artırdığını, bu nedenle Türkiye'de de bazı projelerin yavaşladığını ve yeni proje girişimlerinin azaldığını anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Rüzgar sektöründe hızla gelişen teknolojilerin getirdiği verimlilik, hem üretim kapasitesini artırmakta hem de yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca hızla gelişen enerji depolama teknolojisi de yenilenebilir enerji üretimlerinin baz yük ihtiyacına cevap vermesine imkan sağlamaktadır. Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle, yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

- YEKDEM'in devamlılığı önemli

YEKDEM'de şu an uygulanan teşvik miktarının kilovatsaat başına 7,3 dolar/cent olduğunu belirten Yıldırım, "YEKDEM'in güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. TÜREB olarak teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için alım garantisinin 15 yıl olarak düzenlenmesini öneriyoruz." dedi.