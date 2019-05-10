FİNANS

Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım: - "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor" - "Teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" - "Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi lazım"

ANKARA (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) Hakan Yıldırım, sürdürülebilir ve finanse edilebilir rüzgar yatırımları için teşvikte bir çıpa fiyatın gerekli olduğunu belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. Teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, rüzgar enerjisi sektöründe teşvik ve 2020 sonrası beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin arzu edilen seviyede hayata geçirilmesi için uygulanan YEKDEM'in yatırımcı ve finans kuruluşları için öngörülebilirliği artırdığını ifade eden Yıldırım, "Sektöre yerli, yabancı birçok şirket tarafından 50 milyar dolara yakın yatırım yapılmış ve finans kuruluşları tarafından yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği verilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finans maliyetlerini artırdığını, bu nedenle Türkiye'de de bazı projelerin yavaşladığını ve yeni proje girişimlerinin azaldığını anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Rüzgar sektöründe hızla gelişen teknolojilerin getirdiği verimlilik, hem üretim kapasitesini artırmakta hem de yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca hızla gelişen enerji depolama teknolojisi de yenilenebilir enerji üretimlerinin baz yük ihtiyacına cevap vermesine imkan sağlamaktadır. Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle, yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

- YEKDEM'in devamlılığı önemli

YEKDEM'de şu an uygulanan teşvik miktarının kilovatsaat başına 7,3 dolar/cent olduğunu belirten Yıldırım, "YEKDEM'in güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. TÜREB olarak teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için alım garantisinin 15 yıl olarak düzenlenmesini öneriyoruz." dedi.

Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe yerli ve milli kaynakların etkin kullanımıyla, enerji arz güvenliğinin sağlanması, nihai tüketicilerin elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, karbon emisyonunun azaltılması ve yerli üretimle sanayi istihdamının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Devam eden yerli katkı desteğiyle gelişen rüzgar sanayisinde yerli ekipman kullanımının cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "2020 sonrasında ek bir fiyat desteği sunulması ve mutlaka alım garantisinden bağımsız olarak işletilmesi gerekiyor. Rüzgarda yerli ürün kullanımına ilişkin katkı desteğinin en az 10 yıl süresince dolar ve/veya avro cinsinden yapılması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Yıldırım rüzgar yatırımları Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.