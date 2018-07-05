FİNANS

Ryanair pilotları grevde: Seferlerde aksamalar yaşanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in greve çıkan pilotlarına diğer ekiplerin de katılacaklarını açıklaması, seferlerde yaşanan aksamaları artırıyor.

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in greve çıkan pilotlarına diğer ekiplerin de katılacaklarını açıklaması, seferlerde yaşanan aksamaları artırıyor.
Ryanair ekibi, CEO Michael O’Leary’e, önümüzdeki hafta grev yapacak pilotlara katılabileceğini belirten bir talep listesi verdi.
Ryanair'in yaptığı açıklamada, Fransız ve Alman ATC personel sıkıntıları nedeniyle bu sabah uçuşların yüzde 16'sının ertelendiğini belirtti.
Dublin merkezli 100 civarında Ryanair pilotu 12 Temmuz Perşembe günü bir yürüyüş düzenlediğini duyurdu.
Pilotlar, kabin ekibi ve yer ekibi, İrlanda havayolunun şartlarını iyileştirmek için yeterli düzenlemeleri yapmadığını savunuyor.
Ryanair ekibini temsil eden Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) O’Leary'ye verdiği talepler arasında ekonomik ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve işyeri kültürünün iyileştirilmesi, ajans istihdamının azaltılması ve personele hasta ödeme hakkı verilmesi yer alıyor.
ITF'e göre, son altı ayda çok az ilerleme kaydedildi ve şimdiye kadar havayolunda ücret veya çalışma koşullarında somut bir iyileşme olmadı.

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