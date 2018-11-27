Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncuya boyandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renkle ışıklandırılıyor.

Sabancı holding'in açıklamasına göre, holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öncülüğünde dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BeniDeDuy" olarak belirlendiği çağrıya bu yıl da destek veriyor.

Kampanya kapsamında İstanbul'un simge yapılarından olan Sabancı Center, BM'nin dünya genelinde kabul ettiği "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olan 25 Kasım'dan itibaren turuncu ışıkla renklendirildi. Bina, İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'a kadar bu şekilde ışıklandırılmaya devam edecek.

Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem Topluluk bünyesindeki şirketleri hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Holding, 2011'de de BM'nin Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi'ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi olmuştu.