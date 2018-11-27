FİNANS

Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncuya boyandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

Sabancı Holding ve Akbank, dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BeniDeDuy" olarak belirlendiği çağrıya bu yıl da destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renkle ışıklandırılıyor.

Sabancı holding'in açıklamasına göre, holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öncülüğünde dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BeniDeDuy" olarak belirlendiği çağrıya bu yıl da destek veriyor.

Kampanya kapsamında İstanbul'un simge yapılarından olan Sabancı Center, BM'nin dünya genelinde kabul ettiği "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olan 25 Kasım'dan itibaren turuncu ışıkla renklendirildi. Bina, İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'a kadar bu şekilde ışıklandırılmaya devam edecek.

Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem Topluluk bünyesindeki şirketleri hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Holding, 2011'de de BM'nin Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi'ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi olmuştu.

\

- "Kadınlar, ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip"

Kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata ve eğitime eşit fırsatlarla katılımının önemine ve ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip olduğuna inanan Sabancı Holding, sosyal sorumluluk anlayışını çalışanları aracılığıyla topluma yayma amacıyla Sabancı Vakfı'nın destekleriyle 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri Programı'nı başlatmıştı.

Sabancı Gönüllüleri ile istihdam, eğitim, kişisel gelişim, psiko-sosyal destek, sağlık gibi çeşitli konularda yürütülen birçok proje kapsamında 2 binin üzerinde kadına ulaşıldı. Ayrıca online eğitimler kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 40 bin Sabancı Topluluğu çalışanına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda "Kavramlar ve Tanımlar", "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet", "İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet", "Kadına Yönelik Şiddet" ve "Erken Yaşta Zorla Evlilik" konularında online eğitim verildi.

Bununla birlikte, WEPs'i imzalayan kuruluşlar arasında bulunan Akbank, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen "Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi" ile Türkiye'de ilk sertifika alan kurumların arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır kadın-erkek dengesini gözeten ve kadın istihdamı konusunda öncü kuruluşların başında gelen Akbank'ta, son 5 yılda kadın çalışanların toplam işe alıma oranı ortalama yüzde 50,6'sı oldu.

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyorAdıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor
MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacakMARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabancı Center

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.