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Sabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Sabancı Holding, dünya çimento üretiminin yüzde 30’unu temsil eden global çimento üreticileri ile yapı malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Global Cement and Concrete Association (GCCA) yönetimine girdi.

Sabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdi

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Sabancı Holding, dünya çimento üretiminin yüzde 30’unu temsil eden global çimento üreticileri ile yapı malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Global Cement and Concrete Association (GCCA) yönetimine girdi.
Tüm dünyada faaliyet gösteren çimento ve yapı malzemeleri üreticilerini bir araya getiren Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yıllık Genel Kurul Toplantısı Londra’da gerçekleştirildi.
GCCA üyesi otuzdan fazla şirketin CEO düzeyinde hazır bulunduğu toplantıya, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka ve Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan da katıldı.
Toplantıda, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Dr. Tamer Saka, GCCA Yönetim Kurulu’na seçildi.
Türkiye’nin küresel çimento piyasalarında ayrıcalıklı bir konumu olduğuna değinen GCCA Yönetim Kurulu Üyesi Saka şöyle devam etti:
“Ülkemiz çimento üretiminde Avrupa ölçeğinde birinci, küresel ölçekte ise dördüncü sıradadır.
“GCCA sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın yanı sıra, tedarik zincirinin her aşamasında inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir yapı olarak sektörümüze rehberlik etmektedir.
“GCCA üyelerinin temsil ettiği çimento üretim miktarı ise yaklaşık iki milyar ton düzeyindedir.
“Bu bağlamda, dünyanın önde gelen üreticilerinin bir araya geldiği GCCA Yönetim Kurulu’nda yer almayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.
“Sabancı Holding Çimento Grubu olarak, öncü ve inovatif yaklaşımımızla Türkiye çimento sektöründe örnek teşkil edecek çalışmalara imza atmaya ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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