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Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı'na atama

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevine Kıvanç Zaimler atandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevine Kıvanç Zaimler getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji AŞ ve Enerjisa Üretim AŞ şirketlerini bünyesinde bulunduran Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı'na Kıvanç Zaimler atandı.

Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi olan Zaimler'den boşalan pozisyona ise Ziya Erdem getirildi.

Zaimler ve Erdem, 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacak.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, 2008'de Enerjisa'ya katılan ve çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Zaimler'in pek çok başarıya imza attığını belirtti.

Enerjisa'nın inovatif iş modelleri ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla yeni nesil enerji dünyasının lider şirketi haline geldiğini kaydeden Göçmen, şunları kaydetti:

"Zaimler, Türkiye'de örnek olarak görülen başarılı bir halka arzla Enerjisa Enerji'nin bugün yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmesine katkıda bulundu. Kendisine bugüne kadar sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevinde başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca, Enerjisa Enerji Üst Yöneticiliği görevine atanan Ziya Erdem'in de 20 milyon kişiye hizmet verdiğimiz ve topluluğumuz içinde stratejik öneme sahip enerji alanında değerli katkılar sağlayacağına inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Enerjisa Kıvanç Zaimler Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı Ziya Erdem

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