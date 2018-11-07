Sabancı Holding'in 3. çeyrek net kârı 2.1 milyar liraya çıktı

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Sabancı Holding'in net kârı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 artışla 2.1 milyar liraya yükseldi.
Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı Temmuz-Eylül dönemi bilançosuna göre toplam hasılat da, üçüncü çeyrekte yüzde 33.9 artarak 14.1 milyar liraya çıktı.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, "Son üç ay ülke olarak, karşılaştığımız zorluklar bir taraftan tüm ekonomi paydaşları açısından olumsuz koşullar yaratırken; diğer taraftan da geçmişte olduğu gibi yapısal sıkıntılarımıza yönelik kalıcı çözümler üretmemiz açısından fırsatlar yaratıyor" dedi ve ekledi:
"Sürdürülebilir büyüme ancak bu dönemden çıkarılacak derslerle mümkün olacaktır. Türkiye kaliteli iş gücü, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içinde yer almasıyla, yatımcıları cezbetme potansiyeli yüksek bir ülke.
"Öngörülebilir ve düşük enflasyon artan sürdürülebilir büyümede anahtar olacaktır.
"Üretimi yeniden kaldıraç olarak kullanarak, özellikle katma değeri yüksek üretime ağırlık vererek kalıcı büyüme zemininin tekrar yakalanabileceğine inanıyoruz.
"Biz de temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir Topluluk olarak, üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz.
"Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz.
"Bugün açıkladığımız başarılı sonuçlarımız da doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesidir.
"Katma değeri yüksek, verimli, yerli üretimle ve kaliteli hizmet anlayışı ile büyümeye devam ettik.
"2018’in son döneminde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzla, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı)
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