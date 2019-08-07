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Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon lira, konsolide faaliyet karı ise, aynı dönemde 4 milyar 903 milyon lira oldu.

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon lira, konsolide faaliyet karı ise, aynı dönemde 4 milyar 903 milyon lira oldu.
Açıklanan verilere göre, Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2019 yılının ilk altı ayı itibari ile 394 milyar 190 milyon liraya ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları 30 milyar 523 milyon lira oldu.
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ilk altı ayındaki finansal sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:
“Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılını ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratma önceliğimizle tamamladık.
“Enerji iş kolumuzda satışlarımızı 2019’un ilk yarısında yüzde 25 büyüttük. Dengeli enerji portföyümüzün ve Türkiye’nin enerji güvenliği odaklı hizmetlerimizin avantajını bu dönemde de yaşadık.
“İkincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde Enerjisa Üretim’in Aydın ve Çanakkale Bölgeleri'nde kazandığı 500 MW'lık kapasite ile de toplam kapasitemizin 4.107 MW'a ulaşma potansiyelini yakaladık.
“Sanayi tarafında ise, Kordsa’yı seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna taşıdık. Yakın zamanda 100 milyon lira yatırım ile İzmit fabrikamızdaki ek polyester iplik hattımızı devreye aldık.
“Çimento iş kolumuzda, yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken; ihracata yönelik faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Sigorta sektöründe de, etkin fon yönetimi bizi başarılı sonuçlara taşıdı. SabancıDx liderliğinde, şirketlerimiz dijital dönüşüm yol haritamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürdü.
“Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzun gerektirdiği şekilde, dinamik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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