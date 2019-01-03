FİNANS

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Hibe Programları kapsamında projelere 50 bin lira ile 200 bin lira arasında destek sağlayacak.

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Hibe Programları kapsamında projelere 50 bin lira ile 200 bin lira arasında destek sağlayacak.
Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.
Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
2019 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin lira ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 1 milyon lira destek verilecek.
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı’nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti ve ekledi: “Hibe Programı kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon lira destek verdik, yüzbinlerce bireyin hayatına dokunduk.
“Bu süreçte toplumsal ihtiyaçları yakından gözlemlemeyi ve desteklediğimiz alanları değişen ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde genişletmeyi de sürdürdük.
“Bugün görüyoruz ki, Vakıf olarak odaklandığımız alanlardaki sorunların çözümü için öncelikle nitelikli eğitime ihtiyacımız var.
“Bu nedenle eğitim alanında yenilikçi modeller uygulayan, hem eğitimin niteliğini ve kapsayıcılığını hem de eğitime erişimi artıran projelere destek veriyoruz.
“Toplumsal sorunların çözümünde sivil toplumun gücüne ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin önemine inanıyoruz.
“Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı ile çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” (Fotoğraflı)

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