FİNANS

Sabancı Vakfı'dan 148 projeye 20 milyon TL hibe

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek veriyoruz. Hibe programımız kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdik" - "Projelerde kadın, genç ve engellilerin eğitime erişimini artırmanın yanı sıra onların toplumsal rollerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Herkesi kapsayan bir eğitim, tüm bireylere kucak açan sınıflar hayal ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek verdiklerini belirterek, hibe programları kapsamında 11 yılda 148 projeye, 20 milyon TL hibe desteği verdiklerini bildirdi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen "Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım" toplantısında buluşturdu.

"Sosyal Değişim İçin Tohumların Ekim Zamanı" başlığıyla düzenlenen toplantıda, 2017-2018'de Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan 8 sivil toplum kuruluşu, deneyimlerini ve projelerinin hikayelerini paylaştı.

Sabancı Vakfı, 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdi. Sivil toplum kuruluşlarının kadın, genç ve engellilere yönelik projelerini destekleyen vakıf, bu yıl projeler içinde eğitime ağırlık verdi.

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- "Sivil toplumun güçlenmesi için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmek için güçlü sivil toplum örgütlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Güç derken, uzmanlık alanları olan, kendi uzmanlık alanlarında derinleşmiş, yönetim kapasiteleri olan sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. İhtiyaçları iyi analiz edebilen, sorunlara çözüm üretebilen ve kamuoyuna örnek olacak modeller geliştirebilen sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Biz de sivil toplumun güçlenmesi için çalışıyor; kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek veriyoruz. Hibe programımız kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Hibe desteğini sadece finansal destekle sınırlamadıklarını vurgulayan Sabancı, finansal desteğe ek olarak sivil toplum kuruluşlarının büyümelerine ve kapasitelerini artırmalarına, geliştirmelerine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje ve bütçe nasıl yönetilir sorularına yanıt bulmak ve destek olmak için onlara katkıda bulunuyor, yol gösteriyoruz. Çünkü bir şeyi yapmak istemek, arzulamak çok önemli ama onu bir sistem içinde, bir proje içinde, hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirmek hepsinden daha önemli. Sevinerek görüyoruz ki, verdiğimiz destekler sayesinde pek çok sivil toplum örgütü bizden aldıkları destekten sonra başka kuruluşlardan, özellikle de uluslararası programlardan hibe alabiliyorlar, kaynak geliştirebiliyorlar. Bunu başardıklarını görmek bizleri de memnun ediyor. Sivil toplumun gelişmesi ve güçlenmesi hepimiz için çok önemli, demokrasi için önemli."

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- "Projelerin çoğunluğu eğitim ağırlıklı"

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın kalıcı etki yaratmak için çalıştığını belirterek, toplumsal gelişmenin sağlanmasında eğitimin kilit role sahip olduğunu vurguladı.

Bireylerin nitelikli eğitime erişmesinin her şeyin başında geldiğini, bu sebeple de bu yılki desteklenen projelerin çoğunluğunun eğitim ağırlıklı olduğunu aktaran Sabancı, "Bu projelerde kadın, genç ve engellilerin eğitime erişimini artırmanın yanı sıra onların toplumsal rollerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Herkesi kapsayan bir eğitim, tüm bireylere kucak açan sınıflar hayal ediyoruz. Eşitlik hayal ediyoruz ve erişim kolaylığı hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinde yüz binlerce insanın hayatına dokunduğunu belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Yarattığımız bu etkinin büyümesi için birbirimizden ilham almanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmalarını bu nedenle çok destekliyoruz. Onlardan aldığımız motivasyonla hepimiz daha iyi, daha kuvvetli projeleri destekleme cesareti buluyoruz. İnanıyorum ki, her bir bireyin güçlenme hikayesi, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak bir adıma dönüşecek."

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Anahtar Kelimeler:
hibe programı  Sabancı Vakfı

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