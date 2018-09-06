Sabancı Vakfı’nda bayrak değişimi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Genel Müdürlük görevine bugünden geçerli olmak üzere Nevgül Bilsel Safkan atandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılıyor. Koyunsağan, bundan sonra Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerek vakfımızın yeniden yapılandırılmasında gerekse sivil toplum alanında öncü uygulamaların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Zerrin Koyunsağan’a teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Nevgül Bilsel Safkan’ın bu süreci geliştirerek devam ettireceğine inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Nevgül Bilsel Safkan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Executive MBA derecesi ile mezun. Kariyerine Arthur Andersen’de denetçi olarak başlayan Safkan,toplam 25 yıllık çalışma hayatında Karma International, Superonline, Paxar gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde CFO pozisyonunda görev aldı, 2005-2016'da MarSA ve TeknoSA’da CFO, KlikSA’da ise Genel Müdür olarak görev yaptı. Safkan son olarak 2016-2017'de HotelsPro ve son olarak 2017-2018 yıllarında Dyson/Hakman Elektronik’te Genel Müdürlük görevini yürütmekteydi.

