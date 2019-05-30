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Sabancı YEKA'da 500MW kapasite kazandı, Temsa'yı sattı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

Sabancı Holding, Enerjisa Üretim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede dört bölgenin ikisini alırken, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı.

Sabancı YEKA'da 500MW kapasite kazandı, Temsa'yı sattı

İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - Sabancı Holding, Enerjisa Üretim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede dört bölgenin ikisini alırken, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı.
Sabancı Holding'den yapılan açıklamada,"Böylece ihalede tahsise açılan 1000 MW’lık kapasitenin yarısı Enerjisa Üretim portföyüne katılmış oldu. Enerjisa Üretim, ikincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi projelerinde 500 MW’lık kapasite kazandı. Aydın ve Çanakkale Bölgeleri’ne yapılacak yatırımla Enerjisa Üretim, toplam kapasitesinin 4.107 MW’a ulaşma potansiyelini yakaladı" denildi ve eklendi:
"Holding diğer taraftan da otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi. Yapılan işlem, yüzde 49 oranındaki Sabancı Holding hisselerinin yanı sıra, yüzde 51 oranındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak üzere, diğer bireysel yatırımcı hisselerini de kapsıyor."
Göçmen: Önemli bir dönüşümün iki adımını attık
YEKA ihalesinden alınan rüzgar enerjisi üretim yatırımının ve Temsa Ulaşım Araçları’nın hisselerinin devredilmesinin Topluluğun dönüşümünde önemli adımlar olduğunu belirten Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, şunları söyledi:
"Sabancı Holding olarak belirlediğimiz yol haritamızın temelinde, yalın ve dengeli portföy anlayışıyla yüksek büyüme ve daha fazla değer yaratan alanlara yatırım yapmak bulunuyor. Enerji alanında ülkemizin yerli ve sürdürülebilir kapasitesine daha fazla yatırım yapmakda bu kapsamda yer alıyor.
"Enerjisa Üretim halihazırda 3 doğal gaz kombine çevrim, 12 hidroelektrik enerjisi, 3 rüzgâr enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 yerli linyit santralinden oluşan yaklaşık 3.607 MW kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumunda.
"Bugün sonuçlanan YEKA ihalesiyle de büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli ölçüde ek kapasiteyi portföyümüze kazandırdık. Bu başarılı sonuç, ülkemize ve yenilebilir enerji sektörünün geleceğine olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha ispatlıyor.
"Ülkemizi, enerji üssü olma hedefine daha da yakınlaştıran bu büyük proje Topluluğumuzun ve ülkemizin büyüme hedeflerine büyük katkı sağlayacak. Enerjide daha sürdürülebilir ve verimli bir Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizin milli enerji politikasına da değer yaratmayı sürdürüyoruz."
"Temsa kararı teknolojik ve sektörel odaklanma stratejimizin bir parçasıdır"
Sabancı Holding’in dönüşüm sürecinde atılan diğer önemli adımın da Temsa Ulaşım Araçları’nın İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satışı olduğunu belirten Mehmet Göçmen, "Temsa Ulaşım Araçları, yarım asırlık geçmişindeki başarılarıyla ve sektöründeki öncülüğü ile her zaman gurur duyduğumuz markalarımızdan oldu. Teknolojik ve sektörel odaklanma stratejimizin neticesinde aldığımız bu devir kararı sonrasında,Temsa Ulaşım Araçları aynı ticari ünvan altında Adana’daki tesislerinde üretimini sürdürecek. İnanıyorum ki bu yeni dönemde de Temsa Ulaşım Araçları, özverili çalışanları ve güçlü satış teşkilatı ile yoluna başarıyla devam edecektir" dedi. (Fotoğraflı)

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