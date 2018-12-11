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Sabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

SABANCI Holding, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma imza atarak SabancıDx'i kurdu.

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - SABANCI Holding, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma imza atarak SabancıDx'i kurdu. Holding, bu yatırımla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlamayı amaçlıyor. Sabancı Holding, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma imza attı. Bu anlamda Sabancı Topluluğu bünyesinde 43 yıldır teknoloji çözümleri üreten Bimsa, yoluna SabancıDx ismi ile devam edecek. Yeni nesil teknolojilere yatırım yapılarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlayan SabancıDx'in lansmanı Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Türkiye’nin ihtiyacı olan teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını ifade ederek, "Lider olmanın sorumluluğu, dönüşüme de liderlik etmeyi gerektirir. SabancıDx, Türkiye’nin dijital dönüşümünde rol model olacak” dedi. SabancıDx'in ortaya çıkış sürecini ve amacını anlatan SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise, "SabancıDx aslında Sabancı Holding'in yeni dijital şirketi. Bimsa 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir sistem entegrasyon firmasıydı. SabancıDx onun üzerine kurulmuş, Türkiye'nin, Sabancı Holding'in dijitalleşmesinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bir yeni nesil dijital firma. Hedefimiz yüksek teknoloji ile değer yaratmak, ileri veri analitiğini, yapay zekayı, nesnelerin internetini veya blockchain teknolojilerini öncelikle holdingin, daha sonra da Türkiye'nin gündemine daha fazla sokmak. En büyük vizyonumuz da teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürün ihracatında Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasıla'ya olan yüzde 3'lük oranı daha yukarılara çıkartmak. Burada özellikle Sabancı Holding'in sanayi devriminde çok ciddi liderlik pozisyonu var. Dijitalleşme konusunda da lider konumda olması gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir oluşuma gittik" diye açıklamada bulundu. "ÖNCELİĞİMİZ FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ SEKTÖRLER" Dijitalleşmenin dışında kalan hiçbir sektörün bulunmadığını hatta daha tutucu ve geleneksel bir sektör olan tarımın da buna entegre olduğunu vurgulayan Aydın, "Her sektör dijitalleşmeden nasibini alıyor. Bu müthiş bir değişim, dönüşüm. Biz SabancıDx olarak Sabancı Holding'in faaliyette bulunduğu sektörlere odaklanacağız. Sabancı Holding şirketlerinde müthiş bir bilgi birikimi, çok ciddi iş ortaklıkları var. Biz buradaki bilgi birikimini dijital bilgi birikimiyle bir araya getirip değer yaratmak üzerine bir şirket kurduk" şeklinde konuştu. "AKADEMİ, YENİ TEKNOLOJİLERİN MİMARI" Ayrıca üniversite-sanayi iş birliklerini çok önemsediklerini belirten Aydın, Sabancı Üniversitesi EDU ile İleri Veri Analitiği Akademisi ile başladıkları yolculuğun SabancıDx ile ivme kazanarak devam edeceğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bütün dünyada gelişmiş pazarlarda akademi dünyası ile sanayi el ele çalışıyor. Çünkü akademi literatürü yeni teknolojilerin mimarı. Ama bunun uygulayıcısı da iş dünyası yani sanayi. Dolayısıyla iş dünyası ile akademinin yan yana gelip değer üretmesi Amerika ve Avrupa'da çok uygulanıyor. Bizim de Türkiye'de bunu daha fazla kullanılır hale getirmemiz lazım. Çünkü bu dünyada değer yaratmanın en önemli yollarında biri. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri Sabancı Üniversitesi. Dolayısıyla Sabancı Üniversitesi ile SabancıDx olarak çalışıp, buradaki bilgi birikimini değere dönüştürmemiz lazım. Akademik dünya ile yeni nesil şirketlerin bunu çokça yaptığını görüyoruz. Bizde bunu Türkiye'de yapacağız." "TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR AÇILIM YAPACAĞIZ" "SabancıDx bu anlamda Türkiye'de dijitalleşmenin önemli bir paydaşı olacak ve önemli bir vizyonu var" ifadelerini kullanan Aydın, "Sadece bizim firmamız değil, farklı firmalarla burada Türkiye'nin gündeminde hatta ekonomik gündeminde önemli bir açılım yapacağımızı düşünüyoruz. Ve bunun için çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı. Şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajı oluşturup fark yaratmak isteyen SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelmeyi amaçlıyor.

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Sabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırımSabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırım
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