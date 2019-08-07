Sabancı'nın konsolide faaliyet karı ilk yarıda 4 milyar 903 milyon TL

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in konsolide faaliyet karı, bu yılın ilk yarısında 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding'in konsolide satışları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.

Sabancı Holding konsolide faaliyet karı ise ilk 6 ayda 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

Holdingin toplam varlıkları ilk yarı itibarıyla 394 milyar 190 milyon TL'ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları 30 milyar 523 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılının ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla öz kaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik." ifadelerini kullandı.

- "Enerji iş kolumuzda satışlarımızı 2019'un ilk yarısında yüzde 25 büyüttük"

Alper, enerji iş kolunda satışlarını 2019'un ilk yarısında yüzde 25 büyüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: