FİNANS

Sabiha Gökçen, 10 ayda 28 milyon 800 bin yolcuya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın 10 ayında 28 milyon 800 bin yolcuyu ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın ocak-ekim döneminde 28 milyon 800 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın 10 ayında 28 milyon 800 bin yolcu sayısı ulaşıldı.

Geçen yıl aynı dönemde 26 milyon 200 yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, böylelikle ocak-ekim döneminde yolcu sayısını yüzde 10 artırmış oldu.

Yine aynı dönemde iç hat yolcusu 19 milyona ulaşırken, dış hat yolcu sayısı ise yaklaşık 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre iç hat yolcu sayısı 10 ayda yüzde 9, dış hat yolcu sayısı ise yine 10 ayda yüzde 12 artış gösterdi.

Öte yandan sadece ekim ayında ise 2 milyon 900 bin yolcu havalimanını kullanırken, ekim ayındaki yolcu artışı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ekim ayında özellikle dış hat yolcu sayısında yüzde 16 oranında artış yaşanırken, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 187 bin 536 uçak Sabiha Gökçen'e iniş kalkış yaptı, uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdüIGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü
IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmediIGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

4 şirketten akaryakıta gizli zam

4 şirketten akaryakıta gizli zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.