FİNANS

Sabiha Gökçen anıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen anıldı

Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan açıklamaya göre, Cebeci Şehitliği'nde dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THK tarafından düzenlenen anma törenine, Gökçen'in ailesi, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, THK çalışanları ile birçok okuldan gelen genç öğrenciler katıldı.

Sabiha Gökçen'in kabrine çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi.

Tören, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cebeci Şehitliği Sabiha Gökçen THK

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