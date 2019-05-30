Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Havalimanları” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Sosyal sorumluluk projeleri ve iletişim çalışmaları kapsamında önemli başarılara imza atan, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ödüle layık görülen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, bir ödül de yolcularından geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Havalimanları” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Müşterilerine en iyi deneyimi yaşatan markaların seçildiği ve 25 farklı sektörden markanın değerlendirildiği A.L.F.A Awards kapsamında “Havalimanı” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcularına sunduğu kaliteli hizmet ile “Müşteri Markası” seçildi.

Marketing Türkiye ve araştırma şirketi Akademetre iş birliği ile gerçekleştirilen araştırmada markalar; satış öncesi ilişki deneyimi, markanın tüketici ile kurduğu iletişimin yoğunluğu ve niteliği, markaya birçok kanaldan erişim imkânı olması, satış sonrası ilişki devamlılığı ve çoklu deneyim tutarlılığı gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Markalar, nüfusun en yoğun olduğu 12 ilde, rastgele seçilen 1200 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ve kantitatif araştırma sonuçlarına göre belirleniyor.

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