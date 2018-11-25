Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan milli gelire büyük katkı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), yolcu sayısı ve kargo taşımacılığına göre doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 45 bin istihdamın yanı sıra yaklaşık 23 milyar TL katma değerle gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1'lik kısmının yaratılmasına katkıda bulunuyor.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, güçlü yatırımları sayesinde elde ettiği yolcu artış oranları ve sağladığı istihdamla, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok başarı elde eden İSG, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Araştırma şirketi İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından yapılan ekonomik etki analizine göre, İSG 2015 yılı yolcu ve kargo gerçekleşmelerine göre doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 45 bin istihdamın yanı sıra yaklaşık 23 milyar TL katma değerle Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 1'lik kısmının yaratılmasına katkıda bulunuyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2017 yılında yayınladığı uzun vadeli havayolu trafik trendleri raporu esas alınarak yapılan analizler, İSG’nin katkısının 2023 yılında ise 75 bin istihdam ve 44 milyar TL katma değerle GSYH’nin yüzde 1,5'lik kısmına erişeceğini gösteriyor.