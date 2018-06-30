FİNANS

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.  Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 110 bin 806 yolcuyu ağırlayarak tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı.

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 110 bin 806 yolcuyu ağırlayarak tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 4 Eylül 2017 tarihinde Kurban Bayramı dönüşünde 110 bin 273 olarak gerçekleşmişti.

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