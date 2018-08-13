  Sabiha Gökçen'de iş jeti trafiği de yolcusu da 'uçuş'ta

Gökhan ARTAN/İSTANBUL(DHA) - AVRUPA'nın en hızlı büyüyen havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iş jet uçuşlarının da aralarında olduğu genel havacılık uçuşlarıyla da ön plana çıktı. Yılın ilk yarısında 4 bin 66 genel havacılık uçuşunun yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu uçuşlarda 106 bin 631 yolcu seyahat etti.

Sürekli yolcu sayısı artan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG) tarafından işletilen Sabiha Gökçen Havalimanı artık artan tarifeli uçuş trafiği ve yolcu sayısı dışında iş jeti trafiği ile de dikkat çekiyor. Turizm sektöründeki yükselişle beraber iş jeti kullanımı da uçuşa geçti. Türkiye'de verilere göre 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jetleri var. 2017 yılı sonunda 208 hava taksi işletmelerinde kullanılan hava aracı yer alıyor. Genel Havacılık hizmeti veren 78 işletme, 43 de hava taksisi işletmesi bulunuyor.

AYRI TERMİNALİ DE VAR

İş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali dahi var. O havalimanlarından biri de yeni ek iç hatlar terminal ek binası ile yolcu kapasitesi 33 milyondan 41 milyona çıkan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı…Sürekli yolcu sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.