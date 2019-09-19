Sabiha Gökçen'de ticari işletme sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası içindeki ticari işletme sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artışla 77'ye ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içindeki ticari işletme sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artarak 52'den 77’ye çıktı. Son bir yılda kiralanan ticari alan da yüzde 20 artarak 8 bin metrekareden 9 bin 600 metrekareye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, direktörlük olarak havalimanını hem yolcular hem de çevrede yaşayan komşular tarafından 24 saat kullanabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 2018 yılı itibarıyla 8 bin metrekare olan yiyecek ve içecek alanlarını 2019 yılı ortalarında 9 bin 600 metrekare alana çıkardıklarını bildiren Ecer, "52 olan ünite sayısını da 77 yaptık. Yeni üniteler ile birlikte birçok ulusal markayı bünyemize katmış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse son 1,5 yılda Happy Moons, Green Salads, Dominos Pizza, Subway, Marmaris Büfe ve Emirgan Sütiş, Starbucks, Caribou, KFC gibi gerek ulusal gerekse uluslararası bir çok marka Sabiha Gökçen Havalimanımızda faaliyet göstermeye başladılar." ifadelerini kullandı.