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Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral,” 2 yıl içerisinde Sabiha Gökçen’den deniz aşırı dediğimiz 8 saat ve üzeri çift koridorlu uçaklarla uçuş gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral,” 2 yıl içerisinde Sabiha Gökçen’den deniz aşırı dediğimiz 8 saat ve üzeri çift koridorlu uçaklarla uçuş gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’a bağlı acenteleri ağırladı. Toplantıya İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral , ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, acentalar ve havayolu şirketlerinin temsilcileri katıldı. Sabiha Gökçen Airport Otel’de yapılan toplantıda turizm acentalarına, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2018 yılını nasıl geçirdiği, gelecek vizyonu, yeni açılan İç Hatlar Ek Terminali, ikinci pist ve metro çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçan Qatar Havayolları ve AirArabia Havayolları da acentelere sunum yaptılar. Toplantıdan sonra açıklamalar yapan İSG CEO’su Ersel Göral, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 sene içerisinde okyanus ötesi bir uçuş yapmak istediklerini belirterek,” Bizim kısa ve orta vadede hedefimiz ve hayalimiz okyanus aşırı bir uçuş gerçekleştirmek. Bu Kuzey Amerika olabilir, Uzak Doğu olabilir. Direkt uçuştan bahsediyorum. Bağlantılı uçuştan değil. Bunun için görüşmelerimiz birkaç havayolu ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

"ŞEHİR HAVALİMANI OLDUK"

İSG'nin CEO'su Ersel Göral , Sabiha Gökçen Havalimanı’nın artık şehir havalimanı olduğunu belirterek,” Yaptığımız toplantının amacı turizmcilerin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan beklentileri ya da yorumları varsa onları alabilmek ve kendimizi bu yönde geliştirebilmek. Sabiha Gökçen Havalimanı turizm açısından çok büyük önem arz ediyor. Büyüyen bir havalimanı. Bu sene yaklaşık 35 milyon yolcu hedefliyoruz. Geçen sene 31 milyonun biraz üzerindeydi toplam hizmet verdiğimiz yolcu sayısı. Bu büyüme ikinci pistin ve ikinci terminalimizin devreye girmesiyle daha da ivme kazanacak gibi duruyor. Biz de buna göre hazırlıklarımıza hem altyapısal, hem işletmesel, hem de yönetimsel olarak bugünden devreye almayı ve planlamayı gayret ediyoruz. İkinci pistimizi geliyor, ikinci terminalimizin inşaatı başlayacak. Bunun yanı sıra metro 2019 yılının ikinci yarısı gibi hizmete girecek. Bu bizim için çok önemli. Yolcularımızın ulaşımı çok kolaylaşacak. Sabiha Gökçen Havalimanı aslında kolay ulaşılabilirliği ile ve hizmet verdiği yolcu sayısıyla artık şehir havalimanı olmuş durumda. Özellikle yeni havalimanı açılışından sonra şehirde tek başımıza kalacağız. Bunun önemini biliyoruz ve bu yönde kendimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Göral, kısa ve orta vadede hedeflerinin okyanus ötesi uçuş olduğunu belirterek,”Bu benim tek başıma bir hayalim değil şirket olarak bizim hayalimiz. Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık 11 milyon gelen giden dış hat yolcusuna hizmet veriyor. Bu sene rakam 12 milyonları bulacak. Genel de bu yolcularımız Avrupa, Orta Doğu ve Rusya ve Ukrayna’ya seyahat eden yolcularımız. Bizim kısa ve orta vadede hedefimiz ve hayalimiz okyanus aşırı bir uçuş gerçekleştirmek. Bu Kuzey Amerika olabilir, Uzak Doğu olabilir. Direkt uçuştan bahsediyorum. Bağlantılı uçuştan değil. Bunun için görüşmelerimiz birkaç havayolu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Umut ediyorum 2 yıl içerisinde Sabiha Gökçen’den deniz aşırı dediğimiz 8 saat ve üzeri çift koridorlu uçaklarla uçuş gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

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