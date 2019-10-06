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Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

FİNANS HABERLERİ  | 06.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı. Eylül ayında havalimanından zamanında kalkış oranı ise yüzde 91 olarak gerçekleşti.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın ilk 9 ayının yanı sıra eylül ayının yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2019 yılının ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artış göstererek 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu. Yılın ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 172 bin 3 uçak iniş ve kalkış yaptı.

EYLÜL'DE YÜZDE 91 'ZAMANINDA KALKIŞ' ORANINA ULAŞILDI

Yapılan açıklamada 2019 yılının Eylül ayında 3 milyon 149 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı. 2019 yılının Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı eylül ayında da devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artış göstererek 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856 milyona ulaştı. Ayrıca Eylül ayında yüzde 91 zamanında kalkış oranı yakalandı. İlk 9 ayın zamanında kalkış ortalaması yüzde 88 oldu.

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

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