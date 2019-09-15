FİNANS

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı yaz ayları boyunca 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı yaz ayları boyunca 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2019 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ayları döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Haziran ayında 3 milyon 61 bin, Temmuz ayında 3 milyon 334 bin ve Ağustos ayında 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Aynı dönemde 62 bin 454 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

YAZ AYLARINDA DIŞ HATLARDA YÜZDE 22 BÜYÜME

Açıklamanın devamında, yaz aylarında dış hatlarda ki büyüme geçen yılın yaz aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleştiği ve 3 aylık dönemde dış hatlarda 4 milyon yolcu geçiş yaparken, iç hatlarda ise 5 milyon 819 bin yolcu geçiş yaptığı dile getirildi.

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