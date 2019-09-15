FİNANS

Sabiha Gökçen'i yaz tatilinde yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı haziran-ağustos döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yaz tatili dönemi boyunca 9 milyon 818 bin yolcu seyahat etti.

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı haziran, temmuz ve ağustos ayları döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı haziranda 3 milyon 61 bin, temmuzda 3 milyon 334 bin ve ağustosta 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Yaz tatili döneminde 62 bin 454 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Yaz aylarında dış hatlardaki büyüme, geçen yılın yaz aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleşti. Haziran-ağustos döneminde dış hatlarda 4 milyon, iç hatlarda ise 5 milyon 819 bin yolcu geçiş yaptı.

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Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandıSabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

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