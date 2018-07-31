Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 26 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen yeni iç hatlar terminal ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Ek bina sayesinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG) tarafından hayata geçirilen terminal binasının açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, havalimanı ve yol yapılan yerlerin geliştiğini ifade ederek, bugün bu durumun çok canlı bir örneğinin Sabiha Gökçen'de görüldüğünü söyledi. Sabiha Gökçen'in ilk yapıldığı dönemdeki eleştirilere değinen Şahin, zaman geçtikçe yönetim anlayışı değişikliğiyle birlikte bir ülkenin, bir müessesenin nasıl ilerletilebildiğinin ve geliştirilebildiğinin görüldüğünü kaydetti. Şahin, "Dün burası bomboştu. Bugün kapasite artırımı için her türlü yatırım yapılmanın mücadelesine girilmiş, çabaları gösteriliyor. 25 milyon kapasiteli diye başlandı, 31 milyona ulaştı, şu anda 41 milyona çıkartılıyor. İnşallah ikinci pistin yapılmasıyla birlikte bu kapasite 63 milyon olacak." diye konuştu.

İstanbul'un bununla yetinmediğini ve dünyanın en büyük havalimanlarından birisinin Sabiha Gökçen'e 50 kilometre uzaklığa yapıldığını belirten Şahin, bu iki havalimanının "tatlı bir rekabet" içinde olacağını söyledi. \ - "İnşallah ikinci pist, ikinci terminal, genişleme art arda gelecek" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye'nin potansiyeli görülerek bu havalimanının hayata geçirildiğini, havalimanının ilk yapıldığı dönemde yolcu sayısı olarak 25 milyonların konuşulduğunu, şimdiden 30 milyonların aşıldığını, ikinci pistin inşasının devam ettiğini, bu pistin mülkiyetinin Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait olduğunu bildirdi. Demir, ikinci pist inşaatının biraz uzadığını belirterek, mevcut arazi şartları ve yapı gereksinimi ile birlikte maliyetin normallerin üzerine çıktığını ancak ikinci piste ihtiyaç olduğunu vurguladı. İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına rağmen Sabiha Gökçen'de genişlemenin devam edeceğini aktaran Demir, "Türkiye'nin dinamizmi devam ettikçe bu tür tesisler devam edecek. İnşallah ikinci pist, ikinci terminal, genişleme art arda gelecek." dedi.

\ - "10 yılda yolcu trafiği 8 kat büyüdü" İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ise bugün, havalimanının terminal işletmeciliğini devralmanın 10. yılında, havacılık sektörü açısından çok önemli bir yatırımı, iç hatlar terminali yeni ek binasını hayata geçirecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Göral, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmeciliğini gerçekleştiren İSG'nin burada 10. yılını geride bıraktığını hatırlatarak, 10 yılda pek çok önemli başarıya imza attıklarını söyledi. 1 Mayıs 2008'de terminal ve destek hizmetlerinin işletme hakkını devraldıklarında, Sabiha Gökçen'i o yıl sadece 4 milyon yolcunun kullandığını, rakamın geçen yıl 31 milyon 200 bine çıktığını bildiren Göral, 10 yılda yolcu trafiğinin 8 kat büyüdüğünü kaydetti. Göral, şöyle devam etti: "2009-2016 yılları arasında, ardı ardına 7 yıl, Avrupa'nın yolcu sayısı artışında en hızlı büyüyen havalimanı olduk. Hedefimiz, bu yıl sonunda da çift haneli büyüme rakamlarına ulaşarak toplamda 34 milyon yolcumuza hizmet verebilmek. Trafiğin bu denli büyümesine paralel olarak biz de hizmet çeşitliliğimizi geliştirmeye, servis kalitemizi yükseltmeye, misafirlerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetini artırmaya çalıştık. Bu gayretlerimizin güzel neticelerinden birini geçtiğimiz yıl ulaştığımız yüzde 82,3'lük zamanında kalkış oranıyla Dünya Dakiklik Ligi'nde 8. ve bu ligde dünyada ilk 10'a giren tek Türk havalimanı olarak elde ettik."