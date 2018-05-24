Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe yatırımların artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyeti en aza indiriyoruz." dedi. Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu, Başbakan Yıldırım'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi için çabaladıklarını, bu kapsamda hükümet olarak birçok büyük atılım yaptıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım'ın bakanlığı döneminde başlatılan ve haberleşme altyapısında devrim yaratan yatırımlar ve düzenlemeler sayesinde Türkiye'nin "bilişim ülkesi" olma yolunda çok önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Arslan, "Şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Hatta artık vatandaşlar tarafından akıllı evler, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, akıllı sağlık, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 gibi birçok hizmet talep edilmeye başlandı." diye konuştu.

Arslan, şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesneler oluşturulmaya, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri kullanılma ve vatandaşımızın hizmetine sunma şansı olamaz. Bu noktada 2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planımızı uygulamaya başladık. Bakanlık olarak ülkemizin genişbant ve fiber altyapısını geliştirme, internet kullanımını artırma hedeflerini, net ve kararlı bir şekilde bu belgeyle ortaya koyduk. Bu sayede 'Her yerden, herkese genişbant' hedefine varmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için altyapı kurulumunu hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor." Bunu sağlamak amacıyla sektörün önünü açmak için mevzuatta gerekli düzenleme ve güncellemeleri sürekli yaptıklarına işaret eden Arslan, altyapının yaygınlaşması, vatandaşın serbest rekabet ortamında kaliteli bir hizmete kavuşması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

- "Protokolle altyapı maliyetleri azalacak" Arslan, bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarının artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü altyapı yatırımlarında en büyük maliyet kalemini kazı çalışmaları oluşturuyor. Bugün Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyetlerin ciddi oranda ineceğini ve ciddi tasarruflar olacağını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Protokolün, Türkiye'nin haberleşme altyapısının gelişmesi noktasında AK Parti hükümetlerinin göreve gelmesinden sonra en önemli ikinci dönüm noktası olacağını belirten Arslan, bu sayede ülke kaynaklarının çok daha etkin ve verimli kullanılacağını dile getirdi. Arslan, kamu yararı içeren protokolle milyarlarca liralık tasarrufun ülkenin ve vatandaşın cebinde kalacağını, mükerrer yatırımların engelleneceğini, altyapı kapsama alanının çok hızlı bir şekilde genişletileceğini anlattı.