Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda altyapının sadece sabitte değil, tamamıyla pasif anlamda mobilde de paylaşılıyor olması hedeflerimize ulaşmak için çok önemli." dedi. Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü İmza Töreni, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi. Sayan, burada yaptığı konuşmada, altyapının paylaşılarak rekabetin servis noktasında verilmesini temin edecek ve ülkedeki mükerrer yatırımı önleyecek girişimin, sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek gerçekleşmesinin Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi. Şimdiye kadar her operatörün farklı noktalarda yatırım yaptığını ve bunun paylaşımında istenilen verime ulaşılamadığını ifade eden Sayan, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda altyapının sadece sabitte değil, tamamıyla pasif anlamda mobilde de paylaşılıyor olması hedeflerimize ulaşmak için çok önemli." diye konuştu.

Sayan, gerekli regülasyonların hazır olduğuna işaret ederek, referans dokümanıyla ilgili düzenlemeleri de protokolün akabinde yapacaklarını dile getirdi. Sayan, "Ülkemizin kalkınma hamlesinde yerli ve milli ürünlerle bütün bunların desteklenmesine çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı. - "İsrafın önüne geçeceğiz" Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de kablo sistemleri altyapısını devraldıkları 2005'ten bu yana yaklaşık 650 milyon liralık yatırım sonucu ulaştıkları altyapıyı, imzalanan protokolle sektörün ve milletin hizmetine sunma yolunda adım atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Türkiye'deki kablo altyapısının sahibi ve işletmecisi konumundaki Türksat'ın bugün 24 ilde 1 milyon 222 bin aboneye televizyon, 850 binden fazla aboneye internet ve 485 bin aboneye telefon hizmetini, yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik fiber ağ ve 17 bin kilometrelik koaksiyel kablo ağı üzerinden sunduğunu belirten Şen, "Ülkemiz kaynaklarıyla teşkil edilen altyapının atıl kalması, var olan altyapının değerlendirilmesi yerine yeni altyapı kurulması zaman, para ve en önemlisi insan kaynağı israfıdır. İnşallah bu protokolle bu israfların önüne geçeceğiz." dedi.

Şen, protokolün ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına, mükerrer yatırımların önlenmesine ve 2023 hedeflerine ulaşılmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizerek, kablo TV altyapısının 81 il merkezine yaygınlaştırılması hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar açısından da bu iş birliğinin bir fırsat olduğunu, sektörün rekabetçi ve şeffaf bir yapıya kavuşmasının sağlanması için bunu çok değerli bulduklarını söyledi. - "Mükerrer yatırımı önleyecek" Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, protokolün amacının altyapıyı paylaşarak fiber altyapısını geliştirmek olduğunu belirtti. Sektörün ve ülkenin büyük fayda göreceği bir sonuca ulaştıklarını anlatan Arıak, "Artık altyapıyı bir üstünlük aracı olmaktan çıkarıyoruz. Esas yarışma artık hizmet kalitesinde ve yenilikçilikte olacaktır. Bunu da rekabet altında yapacağız." ifadesini kullandı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da Türkçe yaptığı konuşmasında, protokolün Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Deegan, şunları kaydetti:

"Protokol, sektörümüzde daha cesur yatırımların önünü açacak, altyapı paylaşımını artıracak, mükerrer yatırımları ve kaynak israfını önleyecek, daha fazla haneye fiber internet götürmemizi sağlayacak. Müşterilerimize daha hızlı interneti, daha yaygın bir biçimde, daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli koşullarda sunabileceğiz. Adil koşullarda altyapı paylaşımıyla önce tüketicimiz, sonra ekonomimiz kazanacak." Deegan, Vodafone'un Türkiye'de 12 yılda 20 milyar liradan fazla yatırım yaptığını aktararak, "Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu. - "Tüm operatörlerle ticari bir model" Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin dijital bir ekonomi kurması için iki konuyu çözmesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan biri Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması, burada işlenmesi ve değer yaratması, ikincisi ise dijital dönüşüm programıydı." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin altyapısını verimli olarak paylaşması ve eksikliklerini birlikte gidermesinin ülkenin dijital ekonomisinin yaratılmasındaki en önemli kriterlerden biri olduğunu vurgulayan Terzioğlu, "Bugünün datası petrol kadar değerliyse ülkelere bakıldığında data rezervleriyle bakılıyorsa artık hepimizin önünde yeni bir hedef var, o da rekabeti dijital servislerin zenginliğini ve çeşitliliğini sağlayarak yapmak. Bu yolculukta yine birlikte olacağız, birlikte rekabet edeceğiz, birlikte Türkiye'ye değer katacağız." dedi.