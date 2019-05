Sabri Ülker Bilim Ödülü bu yıl Doç. Dr. Tamer Önder’in oldu

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü” yarışmasının bu yılki kazananı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder oldu.

Önder’e ödülü, 2005-2015 dönemi T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Dr. Mehdi Eker, Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz tarafından takdim edildi.

Ödül törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in yanı sıra akademi, iş ve medya dünyasından isimler katıldı.

Yaptığı çalışmalara bilim insanlar tarafından beş binin üzerinde atıf yapılan Doç. Dr. Önder’in, kanser ve kök hücreler hakkında PNAS, Cell ve Nature gibi saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi ve patenti bulunuyor. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Teşvik Ödülü’nün de sahibi olan Doç. Dr. Önder, çalışmalarına 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ediyor.

Kök hücre çalışmaları ileride genetik hastalıkların tedavisinde önemli rol oynayacak

Doç. Dr. Tamer Önder, laboratuar çalışmalarını kişiye özgü uyarlanmış kök hücrelerin üretim teknolojileri üzerine gerçekleştiriyor. UPK (pluripotent kök) hücreleriyle hastalara kendi genetik kodlarının aynısını taşıyan, bağışıklık sistemine tam uyumlu ve tedavisinde kullanılabilecek hücreler üretmenin önü açılıyor. Doç. Dr. Önder, yürüttüğü araştırmalarla kişiye özgü bu kök hücrelerin üretimindeki moleküler mekanizmaları aydınlatırken, en verimli ve güvenilir şekilde üretilmelerini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Doç. Dr. Tamer Önder’e ödül getiren kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ali Ülker: Toplum sağlığının geleceği için yatırıma devam ediyoruz

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün Yıldız Holding gibi Türkiye’nin en köklü şirketleri için de bir sorumluluk bilinci olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada Türk bilim insanları, artık evrensel bilim dünyasında daha fazla söz sahibi… Yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasında çığır açıyorlar. Yıldız Holding ve Sabri Ülker Vakfı olarak bilimsel çalışmaları teşvik ederek onlara bir nebze de katkımız sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize! Sağlık harcamaları bugün tüm dünyada devletlerin sırtında ağır bir yük… Birçok ülke bu yükü nasıl azaltabileceği konusuna kafa yoruyor. Aslında temelde atılması gereken adım şu: Önleyici tedbirlerin geliştirilmesi… İşte bu yüzden bilimsel çalışmaların laboratuarların duvarları arasından sıyrılıp hayatın içine girmesi gerekiyor. Biliyoruz ki genç bilim insanlarımız desteklenirse başaramayacakları şey yok. İşte tam da bu nedenle Sabri Ülker Bilim Ödülü yarışmalarını düzenleyerek genç zihinlerin topluma fayda sağlayacak bilimsel projelerinde onları yalnız bırakmıyoruz.”

“Birincil hedefimiz her zaman toplum sağlığı oldu”

Sabri Ülker Vakfı’nın çalışmalarından bahseden Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ise şöyle konuştu: “Her zaman şuna inandık; içinde bulunduğumuz topluma katkı, geleceğimize katkıdır. İşte tam da bu yüzden birincil hedefimiz her zaman toplum sağlığı oldu. Toplum sağlığının geleceği için bilimi ve bilimselliği daima destekliyoruz ve bu amaca hizmet eden, sürdürülebilir projeler geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sabri Ülker Bilim Ödülü’yle ise genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak arzusundayız.”

“Genç bilim insanları desteklendikleri bilmek istiyor”

Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı ve Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Merkezi Direktörü Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ödüle ilişkin şunları söyledi: “Büyük bir şevkle çalışan genç bilim insanları, bu yolculukta desteklendiklerini bilmeye ihtiyaç duyuyor. Bilim Ödülü de onların motivasyonu için son derece büyük önem arz ediyor. Bu yıl başvuruları değerlendirirken jüri olarak gerçekten çok zorlandık, önümüzde kıymetli birçok proje vardı. Kazanan ise ülkemizi evrensel bilim alanında temsil edecek genç bir isim, Doç. Dr. Tamer Önder oldu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.”

Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019 Töreni, akademi, iş dünyası ve medyadan özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Törende, önceki yıllarda ödüle layık görülen Rockefeller Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kıvanç Birsoy, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öğretim üyesi Dr. Ebru Erbay ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Ömer Yılmaz “Sabri Ülker Bilim Ödülü’nde Dünden Bugüne Sohbeti”nde bir araya geldi. Jülide Ateş moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbette ödüllü bilim insanları, Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü aldıktan sonra gelişen süreçleri ve son dönem çalışmalarını anlattı. (Fotoğraflı)