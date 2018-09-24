FİNANS

Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

TİGEM tarafından 16 baş "safkan erkek Arap koşu tayı" açık artırma usulüyle satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce, 16 baş "safkan erkek Arap koşu tayı" açık artırma yoluyla satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 16 baş safkan erkek Arap koşu tayının açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

İhale, 23 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede geçici teminat, tay başına 15 bin lira olacak.

İhale şartnamesine TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabiliyor.

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Karacabey Tarım İşletmesi resmi gazete Safkan Erkek Arap Koşu Tayı tigem

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