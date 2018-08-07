Safkan Arap taylarından 2,2 milyon lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 50 safkan Arap tayından 2 milyon 207 bin lira gelir elde edildi.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 54 safkan Arap tayı, harada açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.
Taylardan 50'sinin satıldığı ihalede en yüksek fiyat 160 bin lira ile 2 yaşındaki "Ceceli"ye verildi. Bu atı, 150 bin liraya satılan "Takiefe" ve "Karahaydut" izledi.
En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 2 milyon 207 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
Bu arada, ihalede 3 taya alıcı çıkmazken, 1 tay ise satıştan çekildi.
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor
Çin'den 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum