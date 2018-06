Safkan Arap ve İngiliz atlarının ithalat ve ihracatına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Damızlık belgesi verilmesi, verilmemesi ve verilen damızlık belgelerinin iptali, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayıyla kesinleşecek. İtiraz veya şikayet olması halinde, ilgili damızlık belgesi Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği uzman heyet tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak.

Damızlık belgesi alan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları halinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılacak ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden kasım ayı başına kadar Bakanlığa gönderilecek.

Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler uygulanacak..

Damızlık olacak kısraklar 14 yaşından, aygırlar 13 yaşından büyük olamayacak. Daha önceki uygulamada aygırlar için söz konusu yaş sınırı 12 olarak belirlenmişti.