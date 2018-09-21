Sağlam: Piyasalar YEP'te detayları görmek istiyordu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Hürriyet Gazetesi Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında yapılan açıklamaların yeterince şefaf olmadığını belirtti ve "Piyasalar YEP'te detayları görmek istiyordu" dedi.
Sağlam, YEP’in hedeflerini gerçekçi bulduğunu; ancak, piyasalarda istikrar için yeterli olmayacağını söyledi ve şu değerlendirmelerde bulundu:
“Tasarruf nereden yapılacak? Gelir nasıl artacak? Piyasalar bu detayları görmek istiyordu. Bu bilgiler programda yer alsaydı programın etkisi güçlenirdi. Programda yeterli bilgi olmadığı için gücü az.
“Ödeme sorunlarının bankaların üzerine yıkılacağı endişesi hakim, özellikle yabancı bankalar daha şeffaf bir program bekliyorlardı.
“Bankalar ve reel sektör hakkındaki açıklamalar daha şeffaf olmalıydı, belli ki hasar tespiti aşamasında belli bir bekleme dönemi var.
“Piyasayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ve ABD ziyaretlerinde yaşanan siyasi gelişmeler etkileyecek gibi görünüyor.
“YEP tümüyle ileri dönük; ancak, güven sağlama konusunda biraz eksik kaldı.”
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