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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifte değişiklik talebi

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Umur: - "(Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin) Ülkemizde geçimini tütün tarımından sağlayan, büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yaşayan çiftçilerimizin ve ailelerinin de gelirini etkileyecek olan ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılması taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımızla paylaştık"

İZMİR (AA) - Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Ülkemizde geçimini tütün tarımından sağlayan, büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yaşayan çiftçilerimizin ve ailelerinin de gelirini etkileyecek olan ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılması taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımızla paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Umur, yaptığı açıklamada tütün ürünlerinin kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulması ile bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekillerin aynı olmasını içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

Yeni düzenlemenin önemli ihracat kalemlerinden biri olan tütün üretimini ve dolayısıyla ihracatını olumsuz etkileyeceğini savunan Umur, "Söz konusu uygulamalar iç piyasadaki kaçak sigara ticaretini artıracak." ifadesini kullandı.

Umur, 2014 yılında yüzde 21 olan kaçak sigara ticaretinin mevzuat değişiklikleri ve kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle 2018 yılında yüzde 8 seviyelerine gerilediğini aktararak şunları kaydetti:

"Tütün mamullerinde 'tek tip düz paket' ve 'satış noktalarında kapalı dolap' uygulamaları bu kazanımlarda gerilemelere yol açabilecek. Kaçaktaki artış üretici firmaların tütün alımını, dolayısıyla da tütün üretimini ve sonuç olarak da ihracat kapasitesini olumsuz etkileyecektir. Tedarik zincirindeki 60 bine yakın tütün çiftçisini, tütün ihracatçılarını ve tüm tedarikçileri ile birlikte üretici firmalarımız gelir kaybına uğrayacak. Ülkemizde geçimini tütün tarımından sağlayan, büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yaşayan çiftçilerimizin ve ailelerinin de gelirini etkileyecek olan ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılması taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımızla paylaştık."

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