FİNANS

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'na yeni personel alınacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak." ifadelerini kullandı.

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sağlık personeli olmak için bekleyenlere müjdeyi verdi.

Demircan yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" dedi.

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sağlık personel son dakika personel alımı Ahmet Demircan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hadi akp yandaşçıları seçim geldi sizi işe alalım demiyorlarda ; yok personel alacaklrmış tabi sıkıştınız seçim geldi kazanamayacağınızı gördünüz...
hak hukuk,allah kitap diyipte torpil yapanın ve kitap akrabaya yardımı emreder diyipte bunu işine geldiği gibi anlıyanın bela üzerinden hiç eksilmesin inşallah.
biride çıksın vergi borçlarını bir kereliğe mahsus siliyorum desin ne olur yani
seçim sen nelere Kadirsin ama inanmayın seçimden sonra öyle demedim derler
yaşasın:)
AKP KAYBEDECEGINI ANLADİNİZ SON GIDEREYAK ADAMLARININ YERLESTIRIYOR HA NLER 17 YİLDİR NERDEYDINIZ
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