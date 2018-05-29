Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sağlık personeli olmak için bekleyenlere müjdeyi verdi.
Demircan yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" dedi.
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